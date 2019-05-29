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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке открылась выставка работ политзаключенного Сущенко

В Нью-Йорке открылась выставка работ политзаключенного Сущенко

Выставка получила название "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко"

Об этом сообщило посольство Украины в ООН в Twitter.

"В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента Укринформа Романа Сущенко" Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко "", - говорится в сообщении.

 

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