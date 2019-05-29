В Нью-Йорке открылась выставка работ политзаключенного Сущенко
29 мая, 2019, 08:11
Выставка получила название "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко"
Об этом сообщило посольство Украины в ООН в Twitter.
"В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента Укринформа Романа Сущенко" Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко "", - говорится в сообщении.
В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента @UKRINFORM Романа Сущенко «Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко». #FreeSushchenko pic.twitter.com/ziV3n2sbnU- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 28 мая 2019
- В октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- 4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . В сентябре 2018 Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Приговор Сущенко включили в иска Украины против России в ЕСПЧ.