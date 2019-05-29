В Нью-Йорке открылась выставка работ политзаключенного Сущенко

29 мая, 2019, 08:11

Выставка получила название "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко"

Об этом сообщило посольство Украины в ООН в Twitter.

"В Нью-Йорке открылась выставка работ корреспондента Укринформа Романа Сущенко" Чернила, луковая шелуха и свекольный сок: искусство политического заключенного Романа Сущенко "", - говорится в сообщении.