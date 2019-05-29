В Латвии выбрали нового президента страны

29 мая, 2019, 13:56

В среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал на должность президента судью Суда Евросоюза Эгила Левитса

Об этом сообщает Delfi.lv

Кандидатуру Левитса выдвинули представители правящей коалиции.

Левитс заручился поддержкой 61 депутата, его соперники Юрис Янсонс и Дидзис Шмитс получили 8 и 24 голоса соответственно.

Действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

В 1990-х годах Левитс был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.