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Espreso.tvМирВ Латвии выбрали нового президента страны

В Латвии выбрали нового президента страны

В среду, 29 мая, Сейм Латвии избрал на должность президента судью Суда Евросоюза Эгила Левитса

Об этом сообщает Delfi.lv

Кандидатуру Левитса выдвинули представители правящей коалиции.

Левитс заручился поддержкой 61 депутата, его соперники Юрис Янсонс и Дидзис Шмитс получили 8 и 24 голоса соответственно.

Действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

В 1990-х годах Левитс был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

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