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Espreso.tvОбществоВ Киеве выступит белорусский комик, который ездил в аннексированный Крым

В Киеве выступит белорусский комик, который ездил в аннексированный Крым


фото: youtube
В Киеве в четверг, 30 мая, запланирован концерт белорусского стендап-комика Ивана Усовича, который выступал с концертом в аннексированном Крыму

Анонс выступления опубликовали на официальной странице комика в Instagram.

По данным украинского сайта по продаже билетов, еще одно выступление Усовича запланировано в Киеве на 19 июля.

Усович выступал в сентябре 2016 года в Симферополе в баре TorTuga. Соответствующее видео с ним опубликовали на странице заведения "Вконтакте".

Фото из соцсети "Вконтакте"

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