В Киеве выступит белорусский комик, который ездил в аннексированный Крым
29 мая, 2019, 15:09
В Киеве в четверг, 30 мая, запланирован концерт белорусского стендап-комика Ивана Усовича, который выступал с концертом в аннексированном Крыму
Анонс выступления опубликовали на официальной странице комика в Instagram.
По данным украинского сайта по продаже билетов, еще одно выступление Усовича запланировано в Киеве на 19 июля.
Усович выступал в сентябре 2016 года в Симферополе в баре TorTuga. Соответствующее видео с ним опубликовали на странице заведения "Вконтакте".
Напоминаю о майских концертах: 11 мая - Новокузнецк 12 мая - Новосибирск kassy.ru 16 мая - Ростов-на-Дону kassir.ru 17 мая - Тольятти bilettlt.ru 25 мая - Волжский kassir.ru 30 мая - Киев concert.ua Киев, кто был в этом году - не приходит. На 75% программа та же. Я вам не робот.
Фото из соцсети "Вконтакте"