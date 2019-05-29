В Киеве выступит белорусский комик, который ездил в аннексированный Крым

29 мая, 2019, 15:09

В Киеве в четверг, 30 мая, запланирован концерт белорусского стендап-комика Ивана Усовича, который выступал с концертом в аннексированном Крыму

Анонс выступления опубликовали на официальной странице комика в Instagram.

По данным украинского сайта по продаже билетов, еще одно выступление Усовича запланировано в Киеве на 19 июля.

Усович выступал в сентябре 2016 года в Симферополе в баре TorTuga. Соответствующее видео с ним опубликовали на странице заведения "Вконтакте".

Фото из соцсети "Вконтакте"