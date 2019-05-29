В британской больнице установили копию автобусной остановки. Зачем

29 мая, 2019, 12:24

Больница в британском графстве Эссекс установила в отделении неотложной помощи копию автобусной остановки, чтобы помочь пациентам, страдающим деменцией, привыкнуть к незнакомому окружению

Об этом пишет Telegraph.

Остановка выглядит, как настоящая: там есть лавка, указатель и расписание. Врачи решили установить ее после публикации исследования, которое показало, что пациенты с деменцией часто хотят уехать из больницы домой, потому что не понимают, где они находятся и что с ними происходит.

Это происходит потому, что у больных возникают проблемы с кратковременной памятью, поэтому они испытывают постоянную озабоченность.

Остановка, считают специалисты, должна помочь больным почувствовать себя спокойнее. Некоторые пациенты, говорят исследователи, даже "ждут" на остановке, когда приедет следующий автобус.

"У пациентов могут быть проблемы с краткосрочной памятью, но благодаря долгосрочной памяти они способны помнить то, с чем они сталкивались каждый день", - пояснила сотрудница больницы Сара Экклстоун. "Автобусная остановка может стать таким предметом", - добавила она.