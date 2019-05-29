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Espreso.tvМирВ Афганистане ликвидировали влиятельного командира талибов

В Афганистане ликвидировали влиятельного командира талибов


фото: REUTERS
В провинции Вардак на востоке Афганистана ликвидировали 12 боевиков, включая влиятельного командира террористической группировки "Талибан" Мулла Саддама

Об этом сообщает Синьхуа.

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насратулла Рахими, перестрелка началась после того, как полицейское подразделение атаковало укрытие талибов в районе Джалриз.

В результате 12 боевиков, включая полевого командира Мулла Саддама были убиты, еще шестеро получили ранения.

Несколько ранее МВД Афганистана заявило о ликвидации "бухгалтера" террористов из "ИГ".

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