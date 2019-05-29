Управление Межигорьем: общественный совет АРМА призывает провести новый конкурс

29 мая, 2019, 22:26

Общественный совет при Агентстве по розыску и менеджменту активов призывает провести новый конкурс по назначению компании по управлению резиденцией "Межигорье"

Об этом говорится в заявлении Общественного совета при АРМА в Facebook.

Общественный совет выразил недовольство тем, что на конкурсе победила компания ООО ООО "Скомпани", директором которой является экс-помощник нардепа Евгения Мураева Алексей Вороненко.

"Общественный совет недоволен выбором управляющего резиденции "Межигорье", который может быть связан с экс-регионалами. Мы понимаем, что такой критерий как "регионал" или "нерегионал" не может быть применен к участникам конкурса. Впрочем, факты свидетельствуют о том, что ООО "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье". Кроме того, во время заседания тендерного комитета не были обнародованы конкретные данные, как данное предприятие планирует наладить предпринимательство на территории резиденции, которое бы обеспечило уплату налогов в бюджет. И при этом обеспечило поддержку многочисленных действующих социальных инициатив таких как Музей коррупции, реабилитация ветеранов и летний отдых для детей участников боевых действий ", - говорится в сообщении.

Общественный совет призывает провести конкурс и выбрать такого управляющего, который "сможет подтвердить опыт, финансы, а также бизнес-план, учтет социальные инициативу актива".