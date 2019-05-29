Украинская теннисистка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

29 мая, 2019, 11:25

22-летнюю украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Об этом сообщает Tennis Integrity Unit .

Елена Плоскина, которая на момент дисквалификации занимала в мировом женском одиночном рейтинге восемьсот двадцать первом место, также заплатит штраф $ 20 тыс.

"Плоскина признана виновной в организации договорных матчей и связанных с ними преступлений. Расследованием установлено, что она познакомила другую теннисистку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным результатом. Преступление произошло в октябре 2016 года. Она признана виновной в том, что, обладая информацией, не сообщила о коррупционной деятельности и не стала сотрудничать с расследованием ", - заявили в Tennis Integrity Unit.

Наивысшим достижением Плоскиной в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) было шестьсот девяносто восьмого место, которое она занимала в 2014 году.