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Espreso.tvОбществоУгроза нацбезопасности. Российском пропагандисту Касему запретили въезд в Литву

Угроза нацбезопасности. Российском пропагандисту Касему запретили въезд в Литву

Марат Касем
фото: facebook
Шеф-редактору филиала пропагандистского СМИ России Sputnik в Вильнюсе Марату Касему запретили въезд в Литву до 2024 года

Об этом сообщает литовское издание Lzinios .

По его словам, он был задержан в аэропорту Вильнюса для трехчасового допроса. В результате Касему запретили въезд с формулировкой "угроза нацбезопасности».

Отмечается, что разведка Литвы объявила, что редакция Sputnik является "одним из инструментов России для реализации информационной политики в стране".

Марат Касем является гражданином Латвии. Sputnik создали на базе государственного информагентства "Россия Сегодня" и имеет редакции в нескольких европейских странах.

Касема неоднократно называли рупором пропаганды Кремля.

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