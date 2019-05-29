Угроза нацбезопасности. Российском пропагандисту Касему запретили въезд в Литву

29 мая, 2019, 12:10

Шеф-редактору филиала пропагандистского СМИ России Sputnik в Вильнюсе Марату Касему запретили въезд в Литву до 2024 года

Об этом сообщает литовское издание Lzinios .

По его словам, он был задержан в аэропорту Вильнюса для трехчасового допроса. В результате Касему запретили въезд с формулировкой "угроза нацбезопасности».

Отмечается, что разведка Литвы объявила, что редакция Sputnik является "одним из инструментов России для реализации информационной политики в стране".

Марат Касем является гражданином Латвии. Sputnik создали на базе государственного информагентства "Россия Сегодня" и имеет редакции в нескольких европейских странах.

Касема неоднократно называли рупором пропаганды Кремля.