У Зеленского рассказали о его "сложноватом" сотрудничестве с Кабмином

29 мая, 2019, 20:43

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус рассказал о сотрудничестве президента Владимира Зеленского с правительством

Об этом сообщает Новое время.

"Сложноватый процесс. Потому что то заседание, на котором я был на прошлой неделе, рассматривали около 80-ти вопросов, которые ранее были решены в тайном режиме. Это публичное, открытое заседание продолжалось десять минут", - отметил Герус.

По его словам, многих вопросов даже не было в повестке дня.

"Сейчас мы вылавливаем решения, которые были приняты. Вчера под вечер выловили одно решение. Оказывается, что одну большую электростанцию вывели из государственной собственности и перевели в коммунальную собственность, и вероятно, что дальше она пойдет в частные руки", - отметил Герус.

Он также добавил, что попытается попасть на закрытую часть следующего заседания Кабинета министров.