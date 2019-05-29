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Espreso.tvОбществоУ Зеленского рассказали о его "сложноватом" сотрудничестве с Кабмином

У Зеленского рассказали о его "сложноватом" сотрудничестве с Кабмином

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус рассказал о сотрудничестве президента Владимира Зеленского с правительством

Об этом сообщает Новое время.

"Сложноватый процесс. Потому что то заседание, на котором я был на прошлой неделе, рассматривали около 80-ти вопросов, которые ранее были решены в тайном режиме. Это публичное, открытое заседание продолжалось десять минут", - отметил Герус.

По его словам, многих вопросов даже не было в повестке дня.

"Сейчас мы вылавливаем решения, которые были приняты. Вчера под вечер выловили одно решение. Оказывается, что одну большую электростанцию вывели из государственной собственности и перевели в коммунальную собственность, и вероятно, что дальше она пойдет в частные руки", - отметил Герус.

Он также добавил, что попытается попасть на закрытую часть следующего заседания Кабинета министров.

 

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