У границы Латвии бродил российский военный корабль
29 мая, 2019, 14:08
Военный корабль заметили в среду, 29 мая
Об этом сообщает пресс-служба ВС Латвии.
В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил РФ.
"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса" Александрит "Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
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