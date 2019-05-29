У границы Латвии бродил российский военный корабль

29 мая, 2019, 14:08

Военный корабль заметили в среду, 29 мая

Об этом сообщает пресс-служба ВС Латвии.

В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил РФ.

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса" Александрит "Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.