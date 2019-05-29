Тренеру "Ливерпуля" предложили узнать футболистов по детским фото. Что из этого вышло

29 мая, 2019, 18:00

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принял участие в шоу, в котором попытался угадать своих футболистов по их детским фотографиям

Об этом сообщает Anfield HD в twitter.

Первого футболиста Клопп отгадал без проблем - им оказался защитник Трент Александер-Арнольд. Вслед немец узнал хавбека Шердана Шакире, отметив, что и болельщики, и сам игрок наверняка думают, что он не получал достаточного количества практики в прошлом сезоне. Далее Клопп легко угадал защитника Вирджила ван Дейка, посмеявшись над снимком и пошутил, что на фото не сам игрок, а его сестра.

Проблемы у тренера возникли только с форвардом Дэниэлем Старриджем, которого он сначала спутал с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом. Последнего Клопп отгадал хавбека Джеймса Милнера, отметив, что он носит ту же прическу, что и в детстве.