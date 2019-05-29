Тренеру "Ливерпуля" предложили узнать футболистов по детским фото. Что из этого вышло
Об этом сообщает Anfield HD в twitter.
Первого футболиста Клопп отгадал без проблем - им оказался защитник Трент Александер-Арнольд. Вслед немец узнал хавбека Шердана Шакире, отметив, что и болельщики, и сам игрок наверняка думают, что он не получал достаточного количества практики в прошлом сезоне. Далее Клопп легко угадал защитника Вирджила ван Дейка, посмеявшись над снимком и пошутил, что на фото не сам игрок, а его сестра.
Проблемы у тренера возникли только с форвардом Дэниэлем Старриджем, которого он сначала спутал с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом. Последнего Клопп отгадал хавбека Джеймса Милнера, отметив, что он носит ту же прическу, что и в детстве.
Klopp on Shaqiri: "I know people do not think I play him often enough, he thinks probably the same".- Anfield HQ (@AnfieldHQ) 29 мая 2019
This is brilliant! pic.twitter.com/HzrHT3mzoP