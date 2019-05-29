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Espreso.tvСпортТренер "Челси" подпишет контракт с "Ювентусом" сразу после финала Лиги Европы

Тренер "Челси" подпишет контракт с "Ювентусом" сразу после финала Лиги Европы


фото: REUTERS
После финального матча Лиги Европы с "Арсеналом" в Баку главный тренер "Челси" подпишет контракт с "Ювентусом"

Об этом сообщает Tuttosport .

Президент итальянского клуба Андреа Аньелли прибыл в Баку для того, чтобы встретиться с главным тренером "Челси" Маурицио Сарре.

Встреча итальянского специалиста с президентом "Ювентуса" состоялась в день финала Лиги Европы в первой половине дня в отеле Four Seasons. По информации издания, личный контракт потенциального будущего тренера чемпионов Италии будет подписано позже.

  • Футболисты "Челси" Давид Луис и Гонсало Игуаин решили выяснить отношения на тренировке перед финальным матчем Лиги Европы против "Арсенала", чем разозлили тренера Маурицио Сарре .

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