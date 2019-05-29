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Espreso.tvМирТрамп и Болтон поспорили из-за ракетных пусках КНДР, - СМИ

Трамп и Болтон поспорили из-за ракетных пусках КНДР, - СМИ


фото: REUTERS
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поспорил с главой Белого дома Дональдом Трампом из-за ракетных испытаний в Северной Корее

Об этом пишет американское издание The New York Times .

По данным издания, причиной стала позиция Трампа, который отметил, что не переживает из-за ракетных запусков КНДР.

Журналисты также сообщают, что Трамп высмеял Болтона, который призвал президента обратить больше внимания на события в Северной Корее.

Напомним, КНДР пригрозила "никогда не восстанавливать" переговоры с США.

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