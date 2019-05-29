Тайцы хотят внести свой суп Том-Ям в культурное наследие ЮНЕСКО

29 мая, 2019, 11:20

Правительство Таиланда планирует подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского традиционного супа Том Ям с креветками в список мирового материального культурного наследия

Об этом сообщает Bangkok Post .

Соответствующее решение было принято на заседании комитета Министерства культуры по охране и пропаганде культурного наследия.

Далее будут проведены публичные слушания для заинтересованных сторон.

Документы в ЮНЕСКО должны подготовить и подать до 31 марта 2020 года.

Том Ям - острый тайский суп, буквально означает "вареный салат с креветками". Состоит из бульона, овощей и набора трав и специй, и может готовиться с курицей, креветками или смесью морепродуктов.