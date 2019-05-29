Ситуационная комната в АП не создавался за бюджетные средства, - Шимкив

29 мая, 2019, 08:35

По каналам связи в ситуационную комнату АП передавалось только изображения, так что не было необходимости строить промежуточные серверы или хранилища

Об этом экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив написал в Facebook.

"Архитектура ситуацийнои комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации ", - написал Шимкив.

По его словам, по каналам связи передавалось только видеоизображения, а не данные, а следовательно не было необходимости сохранять и строить промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно.

"О оборудования, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. оборудование передано НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД ", - уточнил Шимкив.

Он пояснил, что вопрос об аренде оборудования и финансирования проекта - это частный вопрос Петра Порошенко, который за свой счет это все обеспечивал.

"Денег на строительство нормальной ситуационной комнаты в стране не было. Ситуационная комната в АП не создавался за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках законодательства о публичных закупках", - сказал Шимкив.