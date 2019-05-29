Стена на границе с Мексикой: Папа Римский хочет сказать Трампу, что его политика "очень печальна"

29 мая, 2019, 08:27

Франциск готов лично заявить президенту США Дональду Трампу, что строительство стены на границе с Мексикой недопустимо

Об этом понтифик заявил в интервью мексиканскому телеканалу "Телевиса", передает Интерфакс-Украина .

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головной боли и столько страданий", - сказал он.

Папа добавил, что такая политика "очень грустная и жестоко, ведь будут разводить детей с родителями"

На вопрос, скажет ли он Трампу то же, если бы американский президент сидел напротив него, Франциск ответил:

"То же. То же, потому что я говорю это публично ... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конце концов, становятся узниками стен, которые они строят".