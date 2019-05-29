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Espreso.tvОбществоСтефанчук предлагает людям подавать предложения к законам через сайт "Слуги народа"

Стефанчук предлагает людям подавать предложения к законам через сайт "Слуги народа"

Руслан Стефанчук призвал инициативных людей участвовать в законотворчестве через сайт партии "Слуга народа"

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Еспресо.TV .

"Присылайте все, что конструктивно для нас. Это - приоритет в моей работе", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что на днях будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа", где будет возможность подать команде Зеленского различные социальные инициативы.

"Там будет предусмотрена Возможность не только для социального лифта - для людей, которые хотят реализоваться. Там будет раздел и для социальных инициатив. То есть если у вас есть что-то в виде законопроекта, который решает те или иные вопросы - пожалуйста, подавайте туда. Я буду заниматься, поскольку я руковожу вопросами, связанными с законопроектами ", - отметил Стефанчук.

 

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