США уже не первые, Украина поднялась на 5 позиций: обнародован рейтинг конкурентоспособности стран

29 мая, 2019, 12:22

Украина заняла 54-е место из 63-х стран, а Соединенные Штаты покинули пьедестал

Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD) опубликовал рейтинг стран мира с наиболее конкурентоспособными экономиками.

Согласно свежему рейтингу, экономика США перестал быть наиболее конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на 3-е место. Зато Сингапур вернул себе лидерство после десятилетнего перерыва. На второй строчке, как и в 2018 году, оказался Гонконг.

В топ-10 в порядке убывания также вошли Швейцария (+1 позиция), ОАЭ (2), Нидерланды (-2), Ирландия (+5), Дания (-2), Швеция (сохранила позицию) и Катар (+ 4).

Китай занял четырнадцатое место (1), Германия - пятнадцатое (-2), Япония - тридцатое (-5).

Украина занимает пятьдесят четвёртое место из 63-х стран, для которых проводились расчеты (и ниже среди стран бывшего СССР). По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась сразу на пять позиций.

Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия, Словакия, Перу и ЮАР.

РФ заняла сорок пятое место, такое же, как и годом ранее. Польша - тридцать четвёртый (-4). Из стран бывшего СССР самое высокое место - у Литвы, 29-ю строчку (3).