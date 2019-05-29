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Espreso.tvОбществоСША уже не первые, Украина поднялась на 5 позиций: обнародован рейтинг конкурентоспособности стран

США уже не первые, Украина поднялась на 5 позиций: обнародован рейтинг конкурентоспособности стран


фото: imd.org
Украина заняла 54-е место из 63-х стран, а Соединенные Штаты покинули пьедестал

Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD) опубликовал рейтинг стран мира с наиболее конкурентоспособными экономиками.

Согласно свежему рейтингу, экономика США перестал быть наиболее конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на 3-е место. Зато Сингапур вернул себе лидерство после десятилетнего перерыва. На второй строчке, как и в 2018 году, оказался Гонконг.

В топ-10 в порядке убывания также вошли Швейцария (+1 позиция), ОАЭ (2), Нидерланды (-2), Ирландия (+5), Дания (-2), Швеция (сохранила позицию) и Катар (+ 4).

Китай занял четырнадцатое место (1), Германия - пятнадцатое (-2), Япония - тридцатое (-5).

Украина занимает пятьдесят четвёртое место из 63-х стран, для которых проводились расчеты (и ниже среди стран бывшего СССР). По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась сразу на пять позиций.

Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия, Словакия, Перу и ЮАР.

РФ заняла сорок пятое место, такое же, как и годом ранее. Польша - тридцать четвёртый (-4). Из стран бывшего СССР самое высокое место - у Литвы, 29-ю строчку (3).

  • Отметим, рейтинг конкурентоспособности Международный институт управленческого развития публикует ежегодно с 1989 года. Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.
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