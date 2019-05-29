Сотни избирателей уже изменили место голосования - госреестр

29 мая, 2019, 17:45

О временном изменении места голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля уже сообщили 727 избирателей

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 29 мая больше всего желающих проголосовать - в Киеве, Киевской и Харьковской областях, говорится в сообщении.

Отмечается, что временно изменили место для голосования 12 человек из АР Крым, а также 24 избирателя выбрали избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.