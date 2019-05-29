//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСотни избирателей уже изменили место голосования - госреестр

Сотни избирателей уже изменили место голосования - госреестр

О временном изменении места голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля уже сообщили 727 избирателей

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей, сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 29 мая больше всего желающих проголосовать - в Киеве, Киевской и Харьковской областях, говорится в сообщении.

Отмечается, что временно изменили место для голосования 12 человек из АР Крым, а также 24 избирателя выбрали избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать