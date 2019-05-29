Snapchat показала чехол, который превращает сенсорный смартфон в кнопочный

29 мая, 2019, 15:18

Компания Snapchat и инженеры из Колумбийского университета представили модульный чехол, который превращает сенсорный смартфон в кнопочный

Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH 2019.

Около десяти лет назад практически все производители смартфонов перестали выпускать устройства с кнопками - на смену им пришел большой сенсорный экран, которым можно управлять только тачскрином.

Модульные чехлы от Snap позволят управлять базовыми функциями сенсорных смартфонов, такими как увеличение громкости и выключение телефона, с помощью кнопок. Чехол состоит из модульных контроллеров, которые можно как пазлы вставлять в нужные области телефона.

Разработанный чехол можно напечатать на 3D-принтере. Он рассчитан на восемь модулей размером 20 на 16 мм. Пока неизвестно, собирается ли Snapchat выпустить коммерческое производство подобных чехлов, а также с какими смартфонами они будут работать.