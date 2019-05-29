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Espreso.tvХай-текSnapchat показала чехол, который превращает сенсорный смартфон в кнопочный

Snapchat показала чехол, который превращает сенсорный смартфон в кнопочный

Компания Snapchat и инженеры из Колумбийского университета представили модульный чехол, который превращает сенсорный смартфон в кнопочный

Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH 2019.

Около десяти лет назад практически все производители смартфонов перестали выпускать устройства с кнопками - на смену им пришел большой сенсорный экран, которым можно управлять только тачскрином.

Модульные чехлы от Snap позволят управлять базовыми функциями сенсорных смартфонов, такими как увеличение громкости и выключение телефона, с помощью кнопок. Чехол состоит из модульных контроллеров, которые можно как пазлы вставлять в нужные области телефона.

Разработанный чехол можно напечатать на 3D-принтере. Он рассчитан на восемь модулей размером 20 на 16 мм. Пока неизвестно, собирается ли Snapchat выпустить коммерческое производство подобных чехлов, а также с какими смартфонами они будут работать.

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