Саакашвили заявил, что не пойдет на парламентские выборы и не договаривался ни о каких должностях
Об этом Саакашвили сказал в ответ на вопросы журналистов после возвращения в Украину, передает Еспресо.TV.
"Я сам никуда не пойду ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, избавлению от барыг, подбарижников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я все буду делать для того, чтобы пришло много новых людей. Все, чем я могу способствовать, я буду делать ", - сказал Саакашвили.
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Политик также заявил, что не договаривался с президентом Владимиром Зеленским о получении каких-либо должностей.
"Нет, я не вел никаких переговоров о каких назначения. Президент Зеленский ответил на мое формальное заявление о возвращении гражданства. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне нужно вернуть гражданство - и он вернул ", - добавил Саакашвили.
- Напомним, 29 мая Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство .