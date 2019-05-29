Саакашвили заявил, что не пойдет на парламентские выборы и не договаривался ни о каких должностях

29 мая, 2019, 21:40

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не планирует баллотироваться на выборах в Верховную Раду Украины

Об этом Саакашвили сказал в ответ на вопросы журналистов после возвращения в Украину, передает Еспресо.TV.

"Я сам никуда не пойду ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, избавлению от барыг, подбарижников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я все буду делать для того, чтобы пришло много новых людей. Все, чем я могу способствовать, я буду делать ", - сказал Саакашвили.

Читайте также. "Я приехал не мстить": Саакашвили рассказал, что планирует делать в Украине

Политик также заявил, что не договаривался с президентом Владимиром Зеленским о получении каких-либо должностей.

"Нет, я не вел никаких переговоров о каких назначения. Президент Зеленский ответил на мое формальное заявление о возвращении гражданства. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне нужно вернуть гражданство - и он вернул ", - добавил Саакашвили.