//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСаакашвили выдали документы для возвращения в Украину

Саакашвили выдали документы для возвращения в Украину

Экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили предоставили удостоверение личности для возвращения в Украину

Об этом он сообщил в Facebook.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев", - добавил Саакашвили.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать