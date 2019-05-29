Саакашвили выдали документы для возвращения в Украину
29 мая, 2019, 13:37
Экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили предоставили удостоверение личности для возвращения в Украину
Об этом он сообщил в Facebook.
"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев", - добавил Саакашвили.
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украине нет.
- Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили возвращается в Украину 29 мая самолетом из Варшавы .
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал предателем бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.
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