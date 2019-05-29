Саакашвили выдали документы для возвращения в Украину

29 мая, 2019, 13:37

Экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили предоставили удостоверение личности для возвращения в Украину

Об этом он сообщил в Facebook.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев", - добавил Саакашвили.