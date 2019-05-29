Саакашвили утверждает, что его "попросили" из страны, так как "поднял голос против несправедливости"

29 мая, 2019, 18:53

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его из страны выслали охранники бывшего президента Петра Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Почти полтора года назад меня захватили личные охранники бывшего президента, и они выслали меня из страны в Варшаву. Сегодня я из Варшавы вернулся в тот же аэропорт, откуда меня выгоняли из-за того, что я поднял голос против барыжной власти, несправедливости и краж", - сказал он.