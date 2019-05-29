Саакашвили планирует вернуть паспорт, который изъяли при задержании, - адвокат
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, сообщает УНИАН.
"Я думаю, что в ближайшее время мы организуем получение им паспорта, который у него забрали. Не новый паспорт, а тот, который у него незаконно был изьят при задержании", - отметил он.
По словам адвоката, границу Саакашвили пересек с официальной справкой, полученной в консульстве Украины в Варшаве, которая заменяет паспорт гражданина Украины.
Чернолуцкий отметил, что сейчас главное для Саакашвили - это возвращение гражданства.
"Что касается главных лиц, ключевых чиновников, которые принимали участие в лишении Саакашвили гражданства, то они должны отвечать. Уголовная ответственность их ждет", - подчеркнул Чернолуцкий.
Он также прокомментировал и политические возможности экс-главы Одесской ОГА.
"С точки зрения закона, баллотироваться в Верховную Раду он не сможет. Что касается других назначений, там законодательством таких ограничений нет. Поэтому такие должности как премьер-министр, любой другой министр или генпрокурор - это реально", - подчеркнул Чернолуцкий .
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