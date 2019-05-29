С осени на украинских дорогах начнут устанавливать противоослепляющие экраны, - Минрегион

29 мая, 2019, 12:38

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования

Об это изменение строительных норм сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Согласно изменениям, при новом строительстве, реконструкции или капремонта трасс для безопасности движения могут устанавливаться противоослепляющий экраны.

"Продолжаем внедрять европейскую практику проектирования безопасных и качественных дорог. Одно из нововведений - возможность проектировать противоослепляющий экраны на трассах. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей в вечернее время. А во-вторых, это дополнительный барьер для пешеходов, которые не смогут переходить дорогу в непредназначенных для этого местах ", - пояснил Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что только благодаря проектированию противоослепляющий экранов на трассах количество ДТП и аварий на европейских дорогах снизилась в целом на 25%. И Украина также должна использовать и распространять более широко эту практику.

Противоослепляющий экраны устраиваются на барьерных или парапетных дорожных ограждениях разделительной полосы дорог в соответствии с ДСТУ 8537 "Безопасность дорожного движения. Экраны протизаслиплювальни. Общие технические условия ". Наиболее целесообразно их устанавливать на дорогах с опасными или резкими поворотами, неблагоприятным ландшафтом, с недостаточным освещением и т.д. Такие меры безопасности могут выполняться с металла или пластика. Их высоту рассчитывают для каждого конкретного проекта методом вычисления в соответствии с ГОСТ.

Нормы уже опубликованы и вступают в силу с 1 сентября этого года.