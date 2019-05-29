Российская авиастроительная корпорация подала в суд на ликвидированный украинский концерн

29 мая, 2019, 18:05

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" подала иск на концерн Антонов, который ликвидировали в Украине 2017 года

Об этом государственное предприятие Антонов сообщил в Facebook.

"По данным информационной системы РФ "Мой арбитр" от 23 мая этого года, ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно на государственный авиастроительный концерн "Антонов", а не на государственное предприятие "Антонов", - указано в сообщении.

Отмечается, что концерн ликвидирован два года назад и он "не отвечает за обязательствами участников, а участники не отвечают за обязательства концерна".