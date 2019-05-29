Россия в Крыму незаконно добыла более 9 млрд кубов газа

29 мая, 2019, 16:39

Российская Федерация за время аннексии Крыма добыла там уже 9,2 млрд кубометров газа

Об этом заявила генеральный директор ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, сообщает НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд кубометров. Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на истощение", - сказала Нежнова.

Сейчас Россия использует недра 9 месторождений Черноморнефтегаза.