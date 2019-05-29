Россия может проводить ядерные испытания малой мощности - разведка США
29 мая, 2019, 18:21
Начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
"Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в соответствии со стандартом "нулевой мощности", - заявил генерал-лейтенант Эшли, передает Reuters.
По словам американского военного чиновника, у России есть возможности для испытаний ядерных боезарядов малой мощности, превышающей предел нулевой мощности, установленный в Договоре.
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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1990-х годах. Россия ратифицировала договор в 2000 году.