Россия может проводить ядерные испытания малой мощности - разведка США

29 мая, 2019, 18:21

Начальник военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

"Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в соответствии со стандартом "нулевой мощности", - заявил генерал-лейтенант Эшли, передает Reuters.

По словам американского военного чиновника, у России есть возможности для испытаний ядерных боезарядов малой мощности, превышающей предел нулевой мощности, установленный в Договоре.

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключен в 1990-х годах. Россия ратифицировала договор в 2000 году.