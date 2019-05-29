РФ вызвала посла Испании из-за заявлений главы МИД о "старом враге"

29 мая, 2019, 17:17

Министерство иностранных дел России вызвало посла Испании после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел этой страны назвал Москву "старым врагом"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России 28 мая.

И.о. министра иностранных дел Испании Хосеп Боррель за несколько дней до этого в интервью изданию El Periodico заявил: "Наш старый враг, Россия, снова говорит "я здесь" и вернулся как угроза".

В российском МИДе назвали такие слова "недружественными" и добавили, что они вредят отношениям между Испанией и Россией.