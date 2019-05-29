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Espreso.tvМирРФ вызвала посла Испании из-за заявлений главы МИД о "старом враге"

РФ вызвала посла Испании из-за заявлений главы МИД о "старом враге"

Министерство иностранных дел России вызвало посла Испании после того, как исполняющий обязанности министра иностранных дел этой страны назвал Москву "старым врагом"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России 28 мая.

И.о. министра иностранных дел Испании Хосеп Боррель за несколько дней до этого в интервью изданию El Periodico заявил: "Наш старый враг, Россия, снова говорит "я здесь" и вернулся как угроза".

В российском МИДе назвали такие слова "недружественными" и добавили, что они вредят отношениям между Испанией и Россией.

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