Рейтинг Путина в России составляет менее 50%, - опрос

"В (Магаданском - ред.) регионе за действующего президента готовы проголосовать 36% опрошенных. В среднем по стране этот показатель составляет 48%. По данным того же опроса, в "Единой России" плохие рейтинги оказались в Хабаровском крае - там за партию власти готовы проголосовать 21% респондентов. Средний электоральный рейтинг партии по стране составляет 34% ", - говорится в сообщении.

Этот опрос ФОМ проводился для администрации президента РФ и является закрытым. РБК удалось получить лишь отдельные данные из него. Исследование проходило в российских регионах с середины марта до начала апреля.