Рейтинг Путина в России составляет менее 50%, - опрос
29 мая, 2019, 20:24
Самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области - 36%, средний показатель его рейтинга по стране - 48%
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
"В (Магаданском - ред.) регионе за действующего президента готовы проголосовать 36% опрошенных. В среднем по стране этот показатель составляет 48%. По данным того же опроса, в "Единой России" плохие рейтинги оказались в Хабаровском крае - там за партию власти готовы проголосовать 21% респондентов. Средний электоральный рейтинг партии по стране составляет 34% ", - говорится в сообщении.
Этот опрос ФОМ проводился для администрации президента РФ и является закрытым. РБК удалось получить лишь отдельные данные из него. Исследование проходило в российских регионах с середины марта до начала апреля.