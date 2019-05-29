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Espreso.tvМирРейтинг Путина в России составляет менее 50%, - опрос

Рейтинг Путина в России составляет менее 50%, - опрос

Самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области - 36%, средний показатель его рейтинга по стране - 48%
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

"В (Магаданском - ред.) регионе за действующего президента готовы проголосовать 36% опрошенных. В среднем по стране этот показатель составляет 48%. По данным того же опроса, в "Единой России" плохие рейтинги оказались в Хабаровском крае - там за партию власти готовы проголосовать 21% респондентов. Средний электоральный рейтинг партии по стране составляет 34% ", - говорится в сообщении.

Этот опрос ФОМ проводился для администрации президента РФ и является закрытым. РБК удалось получить лишь отдельные данные из него. Исследование проходило в российских регионах с середины марта до начала апреля.

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