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Espreso.tvОбщество"Я приехал не мстить": Саакашвили рассказал, что планирует делать в Украине

"Я приехал не мстить": Саакашвили рассказал, что планирует делать в Украине

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не намерен кому-то мстить по возвращении в Украину и планирует заниматься развитием государства

Об этом Саакашвили заявил журналистам после возвращения в Украину, передает Еспресо.TV.

"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я всегда умел делать лучше всего - строить. И то, что мне не дали сделать в Одессе. Да, в Одессе я построил Одесса-Рени, пару других объектов, но мне не дали сделать большое строительство. Я хочу вместе с миллионами украинев, после того, как выпал исторический шанс, с новым президентом, новой командой участвовать в развитии новой Украины", - сказал Саакашвили.

Политик выразил уверенность в том, что Украина "обязательно будет самой успешной страной Европы".

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