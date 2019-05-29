"Я приехал не мстить": Саакашвили рассказал, что планирует делать в Украине

29 мая, 2019, 18:41

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не намерен кому-то мстить по возвращении в Украину и планирует заниматься развитием государства

Об этом Саакашвили заявил журналистам после возвращения в Украину, передает Еспресо.TV.

"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я всегда умел делать лучше всего - строить. И то, что мне не дали сделать в Одессе. Да, в Одессе я построил Одесса-Рени, пару других объектов, но мне не дали сделать большое строительство. Я хочу вместе с миллионами украинев, после того, как выпал исторический шанс, с новым президентом, новой командой участвовать в развитии новой Украины", - сказал Саакашвили.

Политик выразил уверенность в том, что Украина "обязательно будет самой успешной страной Европы".