"Слуга народа" предлагает желающим стать кандидатами в нардепы по "мажоритарке"
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Мы кардинально меняем политическую систему. Современный политик должен иметь большие амбиции, высокие ценности и отвечать главному принципу партии "Депутат - слуга народа"! Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами", - говорится в сообщении.
В партии предложили варианты деятельности:
- Волонтер в штабе: помогает в урегулировании процесса дельности партии, принимает участие в реализации проектов Команды;
- член комиссии или наблюдатель: контролирует избирательный процесс и соответственно принимает участие в комиссии или в роли наблюдателя на парламентских выборах;
- Политический деятель в будущем: имеет большие политические амбиции и стремится к быстрому развитию страны;
- Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы Команды.
"Вы имеете 4 дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата по мажоритарному округу!" - сообщили в партии.
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