"Слуга народа" предлагает желающим стать кандидатами в нардепы по "мажоритарке"

29 мая, 2019, 19:30

Партия "Слуга народа" запустила сайт и предлагает желающим стать кандидатами в нардепы по мажоритарному округу

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мы кардинально меняем политическую систему. Современный политик должен иметь большие амбиции, высокие ценности и отвечать главному принципу партии "Депутат - слуга народа"! Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами", - говорится в сообщении.

В партии предложили варианты деятельности:

- Волонтер в штабе: помогает в урегулировании процесса дельности партии, принимает участие в реализации проектов Команды;

- член комиссии или наблюдатель: контролирует избирательный процесс и соответственно принимает участие в комиссии или в роли наблюдателя на парламентских выборах;

- Политический деятель в будущем: имеет большие политические амбиции и стремится к быстрому развитию страны;

- Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы Команды.

"Вы имеете 4 дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата по мажоритарному округу!" - сообщили в партии.