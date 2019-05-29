"Скоро некому будет петь": Полякова собралась в политику

29 мая, 2019, 14:13

Украинская певица Оля Полякова заявила, что создает свою партию

Об этом вокалистка рассказала на Форуме женского партнерства, видео опубликовано в Facebook.

"Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, о котором я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создания партии, которая будет соответствовать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины ", - рассказала Полякова.

Артистка добавила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны девушки.

К анонсирования создания своей партии Полякова задалась вопросом "почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины"? По ее мнению, они "не всегда умные".

Полякова также вспомнила таких политиков женщин, как Ангелу Меркель, Мишель Обаму и Терезу Мэй. Она уверена, что женщинам необходимо "брать на себя ответственность" и делать самостоятельно то, что не могут другие.

Активистка Ульяна Пчелкина на странице в Facebook выставила фото с этого мероприятия.

А пользователи в комментариях бурно обсуждают эту новость.

"Скоро некому будет петь, судя из последних новостей", - прокомментировала пользователь Анна Ахава.

Впрочем, большинство пользователей поддержали Полякову и поздравили с созданием партии.