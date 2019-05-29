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Espreso.tvОбщество"Пацан сказал, пацан сделал": Саакашвили о возвращении ему гражданства Зеленским

"Пацан сказал, пацан сделал": Саакашвили о возвращении ему гражданства Зеленским


фото: Reuters
29 мая экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и его команда всех очень приятно удивит

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Когда Зеленский вернул мне гражданство - это было реально очень смелым шагом достойного президента", - сказал он.

Он считает, что сейчас это исторический шанс "иметь такого президента и иметь такую команду".

"Президент Зеленский ответил на мое формальное обращение о возвращении гражданства, он долго не думал. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. Он сказал, что мне надо вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал", - добавил Саакашвили .

"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и никому не дал. Зеленский однажды сказал и сразу дал, вот и разница между новым и предшественником", - сказал он.

По мнению Саакашвили, Зеленский не "простой парень" и вместе со своей командой всех очень приятно удивит.

"Я думаю, что президент Зеленский очень многих удивит и очень приятно. У меня большой опыт, я видел всех президентов здесь, я знал всех президентов здесь, я знал все команды здесь. Я вам скажу следующее: этот президент не простой парень, у меня на такие вещи чутье", - подытожил он.

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