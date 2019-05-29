"Оппоблок" может воссоединиться для выборов в Раду, - СМИ

29 мая, 2019, 18:29

Партия "Оппозиционный блок" может воссоединиться уже в ближайшие дни

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в группах влияния оппозиционных политсил.

По данным СМИ, к переговорам привлечены Сергей Левочкин и Вадим Новинский (группа олигарха Рината Ахметова), и Вадим Рабинович (группа Виктора Медведчука).

По словам собеседников, группы влияния, которые еще в начале года обвиняли друг друга во всех возможных изменах - очень вероятно на выборы в Верховную Раду пойдут вместе.