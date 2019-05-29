"Джон Сноу" лечится от стресса и алкоголизма из-за финала "Игры престолов" - СМИ

29 мая, 2019, 17:20

Британский актер Кит Харингтон, известность которому принесла роль бастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов", пытается справиться с алкоголизмом и стрессом в реабилитационном центре в Коннектикуте

Месяц пребывания в клинике обошелся актеру в 120 000 долларов. Об этом сообщает издание Page Six .

"Он [Харингтон] понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали в течение нескольких лет. Он находится в клинике из-за стресса, истощения и алкоголизма. Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы", - цитирует издание одного актера.

Актер практикует когнитивно-поведенческую терапию, а также медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит 120 000 долларов, а жена актера Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль Игритт, полностью поддерживает своего мужа, как и родные артиста.

По данным СМИ, два месяца назад Харингтон рассказал журналистам, что он обращался к психотерапевту, после того как его персонажа в "Игре престолов" воскресили, но к тому, чтобы снова оказаться в центре внимания, он оказался не готов.