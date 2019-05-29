Путин, Медведев и Ко ездят к старцу и просили его повлиять на Януковича, - росЗМИ

29 мая, 2019, 13:20

Российские чиновники, включая президента Владимира Путина, обращаются за помощью к православному старцу, духовника патриарха РПЦ Кирилла Илию

Об этом пишет российское издание " Проект ".

"Главным считают старца Илия (Ноздрина), духовника патриарха. Чиновники ждут от него не только исцеление и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержке рейтинге Владимира Путина", - говорится в тексте.

Один из чиновников рассказал, что приехал в Илию, узнав, что у него были "очень много людей из руководства страны" - со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, например, жена Светлана и бывший первый вице-премьер, а теперь глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Собеседники "Проекта" называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые "стоят в очереди к Илию": бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, и заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский.

"Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илия то услышал разговор помощников старца: якобы за один страстную неделю приезжали 40 генералов", - пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин также общается со старцем.

Так, 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвертый срок, Путин подходил к Илию на молебне в Благовещенском соборе. Издание также пишет, что президент созванивается с Илием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил "Проекту", что Путин и Илий встречались несколько раз, добавив, что такие встречи нерегулярны.

"Вероятно, в этих эпизодах кроется одна из причин интереса элиты к старцу. Чиновники тянутся ко всем, кто стоит рядом с первым лицом считают, что" через Илия можно донести информацию до президента за два дня ", - говорится в тексте.

Также сообщается, что несколько лет назад Илий приезжал в Администрации президента РФ.

"Там у него было двое знакомых и оба - в ключевых кабинетах: глава администрации Сергей Иванов (сейчас - спецпредставитель президента) и его первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас - спикер Госдумы)", - пишет издание.

Якобы тогда чиновники просили старца о поддержке на выборах. Однако Песков сказал "Проекту", что информация о просьбе Кремля оказывать такого рода помощь - "чушь". Опровергли ее и в патриархии.

При этом Илий открыто поддерживает президента РФ и называет его оппонентов "шавками".

Комментируя события на Болотной площади в 2012 году, Илий сказал: "Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской" оранжевой революции "".

Сообщается также, что отец Илий знаком с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, и его просили повлиять на него в 2013 году.

Якобы в конце 2013 года к старцу приехал советник президента РФ Сергей Глазьев с еще несколькими политиками, которые искали способ повлиять на Януковича в связи с планами подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

"Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом", - утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни, добавляя, что от предложения Илий отказался.

Отмечается также, что старец общался с представителями крупного донецкого бизнеса.