Приехали отдыхать и отравились: на Прикарпатье госпитализировали детей в больницу

29 мая, 2019, 12:12

На Ивано-Франковщине четверо детей из Запорожья госпитализированы в инфекционную больницу с отравлением

Об этом сообщается на сайте управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В частности, 28 мая поступила информация от дежурного врача Яремчанского центральной больницы о том, что в лечебное учреждение обратилось 9 детей, из которых госпитализированы 4 - все жители города Запорожье.

Сейчас дети находятся в инфекционном отделении Яремчанского больницы в удовлетворительном состоянии.

По информации Государственного учреждения "Ивано-Франковский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины" предварительный диагноз - "острый гастроэнтероколит".

Установлено, что госпитализированные лица 27 мая находились на отдыхе в усадьбе "У Мирона" в г.. Яремче и употребляли пищу в указанном учреждении.

17 детей и 2 воспитатели из Запорожья приехали 26 мая на Прикарпатье отдыхать, а уже вечером 27 мая трем детям стало плохо.

В Главном управлении Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области создана комиссия по расследованию факта отравления. В ходе санитарно-эпидемиологического обследования заведения установили, что отдых детей проводился согласно гражданско-правовым соглашением между собственником усадьбы и руководителем детской группы на услуги проживания и питания детей.

Также заведение не был включен в перечень детских отдыха и оздоровительных учреждений Ивано-Франковской области. Руководители детской отпускной группы и владельцы усадьбы не предупредили органы местного самоуправления за 10 дней о заезд детей.

Владелец усадьбы не зарегистрирован как производитель пищевой продукции. Обследование заведения перед заездом детей не провели. Во время эпидобследование отобрали пробы воды, смывы на содержание патогенной микрофлоры.

По результатам проверки приняли меры в соответствии с действующим законодательством, в частности, в настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.