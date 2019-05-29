Предки человека могли "встать" на две ноги из-за взрыва звезды, - исследование

29 мая, 2019, 13:20

Вспышка далекой сверхновой мог стимулировать появление молний в земной атмосфере и привести к пожарам, которые расчистили пространство саванны и заставили предков человека подняться на две ноги

Об этом пишет Science Alert.

Между 7 и 8 миллионами лет назад на Земле началось потепление. Масштабные пожары резко сократили площадь лесов, поэтому далеким предкам человека пришлось "слезть с деревьев", выпрямиться и начать осваиваться в новой экосистеме саванны. Возможно, причиной этих ключевых для истории нашего вида процессов стали взрывы далеких сверхновых.

Предполагается, что первыми гоминидами, которые перешли к прямохождению, были сахелантроп, останки которых датированы возрастом почти 7 млн лет.

Предполагается, что сокращение лесов, которое заставило их перебраться в саванну, было вызвано грозами и пожарами. Однако авторы новой работы использовали ближе палеонтологические свидетельства, показав, что Земля в то далекое время испытала влияние одной или нескольких сверхновых, пик которого пришелся примерно на 2,6 миллиона лет назад.

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачка содержания ионов в воздухе).

Этот процесс должен был привести к увеличению и числа оторванных от атомов свободных электронов, что, в свою очередь, ведет к накоплению зарядов и их сброс - в виде молний. Именно такая цепочка событий, считают Мелотт и Томас, мог привести к распространению лесных пожаров и в итоге к появлению бипедальних приматов - предков современных людей.

Подтвердить или опровергнуть эти расчеты должны новые исследования. Содержание в древних породах железа-60 - обычного следа сверхновых - не очень подходит для таких далеких событий. Однако существуют и другие изотопы, которые можно попробовать найти в образцах возрастом 7-8 миллионов лет. Возможно, они подтвердят, что триггер важнейших изменений в жизни предков человека действительно находился далеко в космосе.