Правозащитник из Луганщины подал на Зеленского в суд за выступление на русском языке

29 мая, 2019, 19:51

Правозащитник Сергей Мельничук подал на президента Владимира Зеленского в Верховный суд с требованием признать противоправным выступление главы государства 23 мая на форуме интернет-деятелей iForum-2019, во время которого Зеленский говорил не на государственном языке

Об этом Мельничук сообщил в Facebook.

"Руководствуясь ст.ст. 5, 8, 10, 19, 24, 55 Конституции Украины, ст 5, 22, 79, 159, 160, 257 Кодекса административного судопроизводства Украины. Прошу: 1. Признать общение Президента Украины - Зеленского Владимира Александровича 23 мая 2019 на форуме интернет-деятелей іForum-2019 на государственном языке - противоправным 2. Обязать Президента Украины - Зеленского воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий Президента Украины", - говорится в иске .

При этом истец отметил, что государственный чиновник должен в соответствии с законом выступать на государственном языке, а попытки самостоятельно определять язык выступления назвал узурпацией власти, поскольку такие решения не относятся к компетенции президента.

"Защищая основы конституционного строя в Украине от нарушения, я защищаю свой законный интерес в логически-смысловой связи с понятием "права", предусмотренного статьей 5 Конституции Украины: "Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами ", - отметил Мельничук.

Сергей Мельничук - правозащитник родом из Сорокино (экс-Краснодон) Луганской области, лауреат премии Олексы Горняка, автор книги "Моя борьба за язык". В 2018 году Мельничук подал в Окружной административный суд города Киева на руководителя МВД Украины Арсена Авакова и первого заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина из-за неиспользования ими украинского языка как государственного при осуществлении полномочий органа государственной власти.