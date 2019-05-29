Пешеходный мост в Киеве: верхний слой склопленки могут заменить на бронированное стекло
29 мая, 2019, 09:30
Если вандалы будут продолжать портить пешеходный мост на Печерске, верхний слой склопленки заменят на бронированное стекло
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя склопливкы на бронированное стекло", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.
Он отметил, что главное - закаленное стекло - не пострадало, а 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.
"Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной склопливкы. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - добавил Спасибко.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную склопливку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденные стекло на новое.
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