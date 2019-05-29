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Espreso.tvОбществоПешеходный мост в Киеве: верхний слой склопленки могут заменить на бронированное стекло

Пешеходный мост в Киеве: верхний слой склопленки могут заменить на бронированное стекло


фото: КМДА
Если вандалы будут продолжать портить пешеходный мост на Печерске, верхний слой склопленки заменят на бронированное стекло

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя склопливкы на бронированное стекло", - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Он отметил, что главное - закаленное стекло - не пострадало, а 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

"Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной склопливкы. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - добавил Спасибко.

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