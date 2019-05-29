Первый YouTube-канал преодолел отметку в 100 млн авторов

29 мая, 2019, 18:26

Впервые в истории видеохостинга YouTube канал собрал 100 млн авторов: рекордсменом стал канал T-Series, на котором публикуют индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам

Об этом сообщает пресс-служба YouTube.

Работники канала в последние пару лет активно работали над тем, чтобы заработать звание топ-канала YouTube, говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2019 года индийский канал обошел самого популярного блогера - шведа Феликса Кьельберга, вещающег под именем PewDiePie. Тогда оба канала пересекли отметку в 90 млн корреспондентов. Разница во времени составила всего несколько часов.

Весной PewDiePie проигравший признал свое поражение, записав "приветственное" видео T-Series. На текущий момент блогеру осталось собрать чуть более 3,8 млн авторов, чтобы догнать индийский канал.