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Espreso.tvОбществоОтставка Гройсмана: "Народный фронт" определится относительно голосования на заседании фракции

Отставка Гройсмана: "Народный фронт" определится относительно голосования на заседании фракции


фото: nfront.org.ua
"Народный Фронт" не собирается голосовать за отставку главы правительства, но окончательно определится с этим на заседании фракции

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает Еспресо.TV

"Народный Фронт" не будет голосовать, но мы будем собираться перед этим голосованием и окончательно определяться на заседании фракций. Наше решение увидите в сессионном зале", - заявил он.

По словам Тетерука, позиция партии неизменна: "парламент должен работать до конца каденции, а правительство должно работать над программой, которую ему пишет парламент".

Народный депутат отметил, что партия не хочет, чтобы Кабмин в условиях современных вызовов был дестабилизирована.

 

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