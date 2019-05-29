Отставка Гройсмана: "Народный фронт" определится относительно голосования на заседании фракции

29 мая, 2019, 15:58

"Народный Фронт" не собирается голосовать за отставку главы правительства, но окончательно определится с этим на заседании фракции

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает Еспресо.TV

"Народный Фронт" не будет голосовать, но мы будем собираться перед этим голосованием и окончательно определяться на заседании фракций. Наше решение увидите в сессионном зале", - заявил он.

По словам Тетерука, позиция партии неизменна: "парламент должен работать до конца каденции, а правительство должно работать над программой, которую ему пишет парламент".

Народный депутат отметил, что партия не хочет, чтобы Кабмин в условиях современных вызовов был дестабилизирована.