Оккупанты обстреляли бойцов ООС из тяжелой артиллерии, запрещенных минометов и ракетных комплексов

29 мая, 2019, 19:09

В среду, 29 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Все случаи враждебных провокаций были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Захватчики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Водяного из артиллерийских систем калибра 122 мм, недалеко от населенного пункта Пески - из 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов, в Марьинке - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новотроицкого - с автоматических станковых гранатометов, в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации террористов.