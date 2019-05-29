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Espreso.tvОбществоОдин из "столпов" БПП Грановский покинул партию

Один из "столпов" БПП Грановский покинул партию


фото: radiosvoboda
Народный депутат Александр Грановский вышел из партии БПП и попросил не искать скрытый подтекст в таком решении

Об этом он написал в Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продлении своего самостоятельного политического пути, два дня назад приостановил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все остальные, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца ", - сообщил он.

Грановский также призвал не искать "сложный подтекст" в таком решении, потому что его нет.

"Я ценю руку помощи коллег, мнение соратников по залу, их энергию, дружбу, а иногда и седые волосы (не имеет отношения к соседу слева). Убежден, нам есть чем гордиться. С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения ", - написал он.

"Не вдаваясь в скучные подробности, решение о продлении самостоятельного пути - органическое и честное. Если судьба распорядится так, что мной будут приняты какие-то другие новые решения, немедленно проинформирую об этом общественность", - подчеркнул он.

 

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