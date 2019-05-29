Нафтогаз будет торговать газом через энергетическую биржу

29 мая, 2019, 13:38

НАК "Нафтогаз Украины" начинает торговлю газом с промышленными потребителями через электронную площадку "Украинской энергетической биржи"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Выход газового дивизиона группы Нафтогаза на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине", - пояснили в НАК.

Отмечается, что в настоящее время Нафтогаз уже получил аккредитацию для участия в торгах на бирже. Первые торги компания планирует провести до конца июня 2019 года.

В Нафтогазе отмечают, что объем сделок на газовой биржи является небольшим, поскольку большинство таких сделок - прямые и заключаются непосредственно между поставщиком и покупателем. Так, в прошлом году на энергетической бирже продали 154 200 000 кубометров газа, в то время как общий спрос на газ в Украине составил 17 млрд кубометров.

После выхода Нафтогаза на биржу, объемы торговли должны существенно возрасти, а рыночная цена, по которой газ покупают через биржу, станет более репрезентативной.