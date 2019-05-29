//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз будет торговать газом через энергетическую биржу

Нафтогаз будет торговать газом через энергетическую биржу


фото: 24tv.ua
НАК "Нафтогаз Украины" начинает торговлю газом с промышленными потребителями через электронную площадку "Украинской энергетической биржи"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Выход газового дивизиона группы Нафтогаза на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине", - пояснили в НАК.

Отмечается, что в настоящее время Нафтогаз уже получил аккредитацию для участия в торгах на бирже. Первые торги компания планирует провести до конца июня 2019 года.

В Нафтогазе отмечают, что объем сделок на газовой биржи является небольшим, поскольку большинство таких сделок - прямые и заключаются непосредственно между поставщиком и покупателем. Так, в прошлом году на энергетической бирже продали 154 200 000 кубометров газа, в то время как общий спрос на газ в Украине составил 17 млрд кубометров.

После выхода Нафтогаза на биржу, объемы торговли должны существенно возрасти, а рыночная цена, по которой газ покупают через биржу, станет более репрезентативной.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать