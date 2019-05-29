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Espreso.tvСпортНа соревнованиях по конному спорту во Франции погибла 21-летняя всадница

На соревнованиях по конному спорту во Франции погибла 21-летняя всадница


фото: racingpost.com
Во время соревнований по конному спорту во Франции из-за падения погибла 21-летняя всадница Ромен Бризар

Об этом сообщает Racing Post.

Инцидент произошел на скачках на юге Франции. В ходе гонки упали четыре лошади, Ромен Бризар ударилась головой. Спортсменку на вертолете доставили в больницу вблизи Нанта, однако врачи спасти ее жизнь не смогли. Еще двое жокеев отделались небольшими травмами, у одного диагностировали перелом челюсти.

Сестра всадницы - Марго Бризар подтвердила информацию о смерти всадницы.

"Как вы знаете, она упала с лошади и боролась за свою жизнь. Но маленькое сердце Ромен остановилось, а глаза закрылись", сообщила женщина.

Бризар считалась очень талантливым жокеем и неоднократно побеждала в скачках.

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