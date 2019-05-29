На Филиппинах школьников хотят обязать высаживать деревья

29 мая, 2019, 17:57

Сенат Филиппин рассматривает законопроект, который обяжет каждого школьника посадить за время обучения десять деревьев

Как пишет ScienceAlert, так власть хочет бороться с последствиями нелегальной вырубки лесов - страна за последние 15 лет потеряла до трети своего лесного фонда.

Сейчас на Филиппинах живет почти 105 млн человек. Если каждый школьник посадит десять деревьев, то ежегодно на территории страны будет появляться 175 млн деревьев, а в течение одного поколения на Филиппинах посадят 525 млрд деревьев.

В законопроекте говорится, что даже если от этого объема приживется хотя бы 10%, то страна сможет восстановить свой лесной фонд, а жители начнут иначе реагировать на массовую нелегальную вырубку.

Власти страны создадут специальные команды, которые будут ухаживать за саженцами, выращивать рассаду и готовить участки.

Издание отмечает, что с 2015 года Филиппины постепенно увеличивают свои лесные ресурсы. Только в 2012 году в стране высадили 221 тыс. га леса.