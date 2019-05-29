Межигорье отдали под руководство экс-помощника Мураева

29 мая, 2019, 15:53

Арестованную резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" передали под руководство компании ООО "Скомпани", директором которой является экс-помощник нардепа Евгения Мураева Алексей Вороненко

Об этом сообщила в Facebook журналистка и ведущая проекта "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

"Знакомьтесь, новый управляющий бывшей резиденции Януковича "Межигорье" - Алексей Вороненко. Помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, давнего соратника Виктора Януковича. Политолог, частый гость медведчуковских каналов NewsOne и 112. Вороненко - директор компании ООО Скомпани, которую только что тендерный комитет Агентства по управлению коррупционными активами объявил победителем конкурса на управление арестованным Межигорьем. Несмотря на многочисленные предостережения, чиновники АРМА не учли того, что это малоизвестная компания, без соответствующего опыта. Как и то, что ее директор тесно связан с регионалами", - написала Седлецкая.

Кроме ООО "Скомпани" в конкурсе принимали участие общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье", которая занималась резиденцией после побега Януковича, и частный предприниматель Гаянский Геннадий Григорьевич.

В то же время на странице Межигорье в Facebook сообщается, что 29 мая резиденция закрыта с целью предотвращения рейдерского захвата.

"С целью предупреждения рейдерского захвата, во избежание провокаций и обеспечения безопасности на территории парка Национальный парк Украины "Межигорье" в среду, 29.05.19, не работает. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

В конкурсе на управление Межигорьем кроме ООО "Скомпани" принимали участие общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье", которая занималась резиденцией после побега Януковича, и частный предприниматель Гаянский Геннадий Григорьевич.

ООО "Скомпани" была основана в 2015 году с уставным капиталом в 1 млн грн. По данным "Украинской правды", Вороненко к концу 2017 года года работал помощником экс-опоблоковца, внефракционного нардепа Мураева. Однако с 2018 года Вороненко в Facebook критикует Мураева, утверждая, что тот связан с СБУ.

30 ноября 2017 года резиденцию "Межигорье" передали в собственность государства, а с 29 мая 2018 - в управление Агентства по розыску и менеджмента активами.