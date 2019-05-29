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Espreso.tvСпортЛузер. Фаны испортили авто девушке неудачника киевского финала ЛЧ

Лузер. Фаны испортили авто девушке неудачника киевского финала ЛЧ


фото: dailymail.co.uk
Фаны турецкого "Бешикташа" разрисовали авто девушки экс-голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, который стал главным неудачником прошлогоднего финала Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает Daily Mail .

Вандалы написали на автомобиле слово "лузер", намекая на неудачную игру голкипера. Судя по всему, это были недовольны фанаты стамбульской команды.

Кариус перешел в "Бешикташ" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах аренды на два сезона. По ходу сезона СМИ сообщали, что турецкий клуб недоволен игровой формой футболиста и намерен досрочно вернуть его в Англию. Позже стало известно, что по условиям арендного соглашения Кариус не может оказаться в английской команде раньше 2020 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний немецкий вратарь принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 40 мячей. В пяти встречах его ворота остались нетронутыми. "Бешикташ" занял в чемпионате Турции третье место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na klasse ....

Публикация от SOPHIATHOMALLA (@sophiathomalla)

 

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