Лузер. Фаны испортили авто девушке неудачника киевского финала ЛЧ
Об этом сообщает Daily Mail .
Вандалы написали на автомобиле слово "лузер", намекая на неудачную игру голкипера. Судя по всему, это были недовольны фанаты стамбульской команды.
Кариус перешел в "Бешикташ" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах аренды на два сезона. По ходу сезона СМИ сообщали, что турецкий клуб недоволен игровой формой футболиста и намерен досрочно вернуть его в Англию. Позже стало известно, что по условиям арендного соглашения Кариус не может оказаться в английской команде раньше 2020 года.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний немецкий вратарь принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 40 мячей. В пяти встречах его ворота остались нетронутыми. "Бешикташ" занял в чемпионате Турции третье место.
- Кариус в мае 2018 года допустил несколько грубых ошибок в Киеве, когда защищал ворота "Ливерпуля" в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала", и был признан главным неудачником игры .
- В марте 2019 стало известно, что экс-голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус четыре месяца не получает зарплату в своем нынешнем клубе - турецком "Бешикташе".